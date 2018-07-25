ВСК не получала заявлений на выплату от дольщиков Urban Group

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Компания ВСК , страховавшая ответственность обанкротившегося застройщика Urban Group, пока не зарегистрировала ни одного заявления на выплату от дольщиков. При этом компания с 20 июля приостановила оформление договоров страхования ответственности застройщиков, сообщил ТАСС в среду представитель страховщика.

"ВСК прекращает наращивать объем ответственности по аккредитованным застройщикам, а также останавливает возможность аккредитации новых объектов капитального строительства", — сказали в компании, отметив, что это не затрагивает действующие договоры, по которым она продолжает нести ответственность. На планы ВСК по сбору премии и прибыли это не повлияет, заверил собеседник агентства.

Такое решение принято в связи с ужесточением требований к застройщикам жилья, а также в связи с вновь вводимыми регуляторными требованиями Банка России в отношении участников рынка страхования рисков гражданской ответственности застройщиков, сообщил представитель ВСК. Ранее ЦБ разъяснил, что страховщики должны создавать резервы по обанкротившимся застройщикам в размере 100% страховой суммы. Рейтинговое агентство Fitch указывало, что создание резервов в таком размере (для ВСК это 9,7 млрд руб.) может создать значительный дефицит в показателях платежеспособности ВСК. Как сообщал ТАСС, страховщики рассчитывали, что резервы придется создавать не на полную сумму, а в размере заявленных дольщиками требований.

Представитель компании добавил, что «на сегодняшний день в ВСК не зарегистрировано ни одного заявления от застрахованных в компании дольщиков Urban Group (признан банкротом 9 июля — прим. ТАСС)». В компании ранее говорили, что не ожидают большого числа обращений за выплатами, так как рассчитывают, что большинство из них предпочтут получить жилье (при обращении за страховой выплатой дольщик теряет право на квартиру).

Ранее в среду стало известно, что акционер ВСК «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI, владеет 49% ВСК, остальные 51% принадлежат Сергею Цикалюку) принял решение оказать страховщику временную финансовую поддержку на общую сумму 4,5 млрд рублей в связи с ситуацией вокруг Urban Group. При этом в SFI уверены, что ВСК способна выполнить требования регулятора и обязательства перед клиентами самостоятельно, но холдинг принял решение оказать страховщику временную поддержку «в качестве меры по нейтрализации негативного информационного фона вокруг ВСК и дополнительной гарантии стабильности для клиентов и партнеров компании». ВСК предприняла меры для выполнения нормативов, и риски нарушения регуляторных требований отсутствуют, подчеркнули в холдинге.