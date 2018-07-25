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В программу капремонта в Шатуре в этом году включили 23 многоквартирных дома
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В программу капремонта в Шатуре в этом году включили 23 многоквартирных дома 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в подмосковном городском округе Шатура включено 23 многоквартирных дома, на капремонт планируется потратить порядка 85 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Шатуре выделено более 85 миллионов рублей, в том числе более 13 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в семи многоквартирных домах, более 52 миллионов рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 МКД, на ремонт фасада в четырех МКД выделено более 4 миллионов рублей, на замену лифтового оборудования потратят более 3 миллионов рублей в одном МКД», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
По его словам, в программу капитального ремонта 2017 года в Шатуре вошли 38 домов по общестроительным работам, в целом на 2018 год в Подмосковье запланирован ремонт еще более 2,83 тысячи домов, на эти цели выделено более 15,4 миллиарда рублей.
«В этом году в плане стоит замена около 1,9 тысячи лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи МКД, почти в тысяче домов поменяют инженерные системы, а в 716 домах пройдет комплексный капитальный ремонт», — напомнил министр.
Всего в региональную программу капремонта общего имущества на период до 2038 года включено более 44 тысяч многоквартирных домов. По каждому дому в долгосрочной перспективе определены виды и сроки выполнения работ. Всего за несколько лет действия программы капремонта уже отремонтировано более 9,5 тысяч многоквартирных домов, или более 21% от всей программы Московской области, в том числе заменено лифтовое оборудование в количестве более 6,7 тысячи единиц в 2,15 тысячи домах.
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