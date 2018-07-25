Квартиры, отключенные от отопления, не должны за него платить

Верховный Суд РФ признал недействующим положение письма Минстроя , которое предписывало взимать плату за отопление и тех квартир, которые отключены от него.

Поводом послужило обращение одного гражданина. В его квартире в результате переоборудования был установлен газовый котел, в связи с чем она отключена от централизованной системы отопления. Однако управляющая компания все-равно выставляла счет за отопление, ссылаясь как раз на письмо министерства.

Суд решил, что данное письмо (от 02.09.2016 28483-АЧ/04) обладает признаками нормативного акта, в связи с чем может быть признано недействительными (в целом или в части).

Часть письма, которую оспорил гражданин действительно необоснованно возлагало на него обязанность оплачивать отопление при том, что квартира была отключена от централизованной системы.

Подход министерства противоречил правилам оказания коммунальных услуг (от 06.05.2011 354). В результате у гражданина возникали необоснованные траты, а у ресурсоснабжающей организации — неосновательное обогащение.

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 15.06.2018 № АКПИ18-367 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»