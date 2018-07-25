Жилой дом со встроенным детским садом готовят к вводу в эксплуатацию в Химках

Жилому дому 14.1 со встроенно-пристроенным детским садом в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне подмосковного городского округа Химки выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян

Общая площадь семисекционного дома переменной этажности (13-15-16-17) составляет 36293 квадратных метра. Дом рассчитан на 476 квартир жилой площадью 20985 квадратных метров, из них 50 студий, 219 однокомнатных, 140 двухкомнатных, 67 трехкомнатных. Здание имеет двухэтажную пристройку, где предусмотрен детский сад на 80 мест с детскими игровыми комнатами, спальнями, столовой, медицинским кабинетом. Площадь встроенно-пристроенных помещений — 1704 квадратных метра.

На прилегающей территории разместились детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, обустроен тротуар, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Застройщиком жилого дома выступает АО «Аксон».