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Строительство детского сада на 120 мест в Красногорске планируют завершить в III квартале 2019 г.
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Строительство детского сада на 120 мест в Красногорске планируют завершить в III квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: РИАМО
В городском округе Красногорск будет построен новый детский сад на 120 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского сада на 120 мест. Объект будет возведен в селе Ангелово городского округа Красногорск», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что, согласно проекту, общая площадь двухэтажного здания составит 2 тыс. 384 кв. м. Детский сад рассчитан на шесть групп дневного пребывания детей в возрасте от трех до семи лет. В нем разместятся игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории предусмотрены детские, спортивные и хозяйственные площадки, будут установлены теневые навесы.
Отмечается, что финансирование осуществляется на средства инвестора. Застройщиком объекта выступает АО «Росинка-Сервис».
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — отметил А. Гарибян.
В Главгосстройнадзоре Подмосковья добавили, что завершить строительство планируется в III квартале 2019 г.
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