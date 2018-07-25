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Сочи и Липецк — лидеры России по доходности аренды жилья
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Сочи и Липецк — лидеры России по доходности аренды жилья 

РИА Недвижимость 54 минуты назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. Адлерский район Сочи и Правобережный округ Липецка лидируют в России по доходности сдачи жилья в аренду, говорится в сообщении пресс-службы портала ЦИАН, подсчитавшего соотношение между стоимостью продажи типовой квартиры и ставкой ее аренды.
По данным портала, средняя доходность аренды квартир в региональных центрах в настоящее время составляет 6,8%.
"Наиболее доходное жилье — в Адлерском районе Сочи и в Правобережном округе Липецка. Там средний годовой арендный доход составляет 10,1% от средней цены квартиры", — сообщается в пресс-релизе.
Как отмечается в нем, среди лидеров по доходности в основном представлены города, где цена квадратного метра относительно невысока: Череповец (8,9%), Нижний Тагил (8,8%), Нижневартовск (8,3%), Мурманск (8,2%
Среди городов, где одновременно отмечается высокая доходность на фоне высокого уровня цен, аналитики ЦИАН выделяют лишь Симферополь (8,7%) и Сочи (7,4%).
Наименьшая доходность зафиксирована экспертами портала в Вахитовском районе Казани (4,3%) и Ленинском районе Владивостока (5%).
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