Управляющий директор торгового центра о будущем площадки

В медиа стала появляться информация о том, что один из крупнейших торговых центров «Горбушкин двор», специализирующийся на продаже электроники, может быть снесен в рамках программы реновации. При этом другие источники утверждают, что у площадки появилась новая программа развития. Почему первая и вторая версии не противоречат друг другу, «Лента.ру» выяснила у управляющего директора «Горбушкиного двора» Владимира Исаева

Владимир, недавно появилась информация о новой стратегии развития ТЦ «Горбушкин двор». Расскажите об этом подробнее — чего ждать посетителям?

«Горбушкин двор» готовится к переменам. Сегодня мы видим, что торговому центру необходимо новое дыхание, поэтому мы разработали новую стратегию, которая подразумевает расширение специализации ТЦ за счет сегмента, по нашему мнению, недостаточно представленного в России : товаров для увлечений. За границей занятые в нем гипермаркеты привлекают миллионы потребителей и имеют миллиардные обороты. Мы считаем, что пришла пора и в нашей стране создать торговый центр для людей, у которых есть увлечения и любимые занятия. В ближайшие пять лет мы рассчитываем увеличить до 30 процентов долю магазинов, специализирующихся на товарах для увлечений.

Кстати, СМИ сообщали, что судьба ТЦ «Горбушкин двор» будет решена буквально к концу 2018 года. Это касается сноса торгового комплекса и возведения на его месте жилья по программе реновации. В то же время вы говорите о стратегии развития «Горбушкиного двора» в качестве торгового центра. Так быть «Горбушкиному двору» или нет?

Ответ очевиден: «Горбушкиному двору» — быть! В ближайшие пять лет торговый центр будет работать в том виде, в котором он есть сейчас. Теперь о сообщениях в СМИ. Необходимо заметить, что рядом с ТЦ «Горбушкин двор» находится «Горбушка», которую постоянно путают с нашим торговым центром. У «Горбушки» другие владельцы и собственная стратегия развития, которая не имеет к нам никакого отношения.

А что с программой реновации? Опять же в СМИ говорили, что владельцы ТЦ «Горбушкин двор» хотели отдать территорию ТЦ для застройки жилыми домами.

О программе реновации могу сказать следующее: сноса торгового центра «Горбушкин двор» под жилую застройку в ближайшее время не будет. ГПЗУ было возвращено на доработку, в связи с чем была разработана стратегия развития гипермолла. И, думаю, это к лучшему.

Неужели проекты по строительству жилой недвижимости сейчас невыгодны? Спрос на жилье всегда стабильно высокий. Или тенденции на рынке недвижимости изменились?

Рынок недвижимости столичного региона страдает от затоваривания: по данным «ИРН-Консалтинг» за последние три года количество «квадратов», выставленных на продажу в Москве и области, выросло в полтора раза. Та же тенденция наблюдается и в районе, где расположен «Горбушкин двор»: собираются возводить ЖК на месте приборостроительного завода имени Казакова, идут работы на территории Западного речного порта, строят дома в непосредственной близости от нашего ТЦ — и так далее. Но будут ли востребованы эти кварталы в свете текущей экономической ситуации? На сегодняшний день покупательная активность падает, предложение недвижимости устойчиво превышает спрос на нее. Но можно констатировать тот факт, что снижение стоимости жилья уже не стимулирует тех, кто желает приобрести квартиру.

Не очень помогает и снижение ставок по ипотеке: как показал опрос фонда «Общественное мнение» , большинство жителей России не рассматривают возможность взять банковский займ, чтобы улучшить условия быта. К ипотеке готовы прибегнуть менее пятой части наших сограждан. Покупка квартиры для многих, таким образом, в перспективе перестает быть актуальной. В то же время у людей всегда есть увлечения и любимые занятия, на которые они с удовольствием тратят свои деньги.

То есть сохранение «Горбушкиного двора» в том виде, в котором он есть сейчас, продиктовано экономической целесообразностью?

В сложившейся экономической ситуации городу выгоднее, чтобы «Горбушкин двор» оставался в том виде, в котором он есть сейчас — как ТЦ. Лучше иметь работающий гипермолл, который платит налоги и обеспечивает население рабочими местами, чем пустующие жилые кварталы. Тем более что «Горбушкин двор» — торговый центр с большими традициями, и его история должна продолжаться.