Московские гостиницы в I полугодии увеличили доходность в 1,5 раза

МОСКВА , 25 июл — РИА Недвижимость. Чемпионат мира по футболу вызвал бурный рост операционных показателей гостиниц всех сегментов в Москве — средняя доходность на номер (RevPAR) в первом полугодии 2018 года выросла в сравнении с первым полугодием прошлого года на 52% — до 6,7 тысячи рублей, сообщила консалтинговая компания Colliers International.

Средняя цена продажи номера (ADR) в первом полугодии, по данным компании, увеличилась на 42% и достигла 9,3 тысячи рублей. Среднерыночная заполняемость московских отелей по итогам шести месяцев составила 71,5%.

Как отмечается в пресс-релизе, рост операционных показателей гостиниц начался еще с мая, когда в столицу стали съезжаться представители FIFA и другие участники, связанные технической подготовкой чемпионата.

"В июне 2018 года московские отельеры смогли нарастить показатели доходности на номер до рекордного уровня, в первую очередь, благодаря повышению тарифов до исторически пиковых значений во время проведения футбольного первенства", — говорится в сообщении.

По данным компании, увеличение ADR в июне в зависимости от сегмента разнилось от 2,5 до 4 раз по сравнению с июнем 2017 года, а прирост RevPAR — от 2,7 до 4,4 раза.

"Наиболее значительную выгоду от чемпионата мира по футболу получил сегмент люксовых гостиниц Москвы. Высокий спрос на отели этой категории был обеспечен делегатами FIFA, техническими специалистами, представителями судейского корпуса, а также самими командами, базирующимися в столице", — отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, по итогам полугодия средняя цена продажи номера в отелях сегмента luxury в годовом выражении увеличилась на 68%, а показатель доходности — на 76%.