Осенью будут внесены поправки в законы о долевом строительстве

Проблемные объекты есть в 69 регионах — их насчитывается 842. Министр отметил, что в успешных регионах применялись разные инструменты для работы с дольщиками. Одни направляли на достройку проблемных объектов дополнительное финансирование, другие — задействовали под строительство земельные участки из федеральной собственности. Показавшие свою эффективность решения можно применить в тех регионах, где есть проблемные объекты.

Минстрой инициировал цикл встреч и консультаций с представителями регионов, застройщиками и банками, чтобы предметно обсудить нюансы нового законодательства, а, выявив пробелы, дополнительно урегулировать их.

Якушев также рассказал, что в ближайшие дни будет выпущено постановление кабмина, уточняющее схему банковского сопровождения. «Мы ждем этого документа, как горячего пирожка, ведь именно здесь возникает основная часть вопросов от застройщиков», — отметил министр. 1 июля в России действует новое законодательство о долевом строительстве, но минстрой уже нашел нарушения в том, как новые нормы применяются на практике. «Банки толкуют закон по-своему и, например, предлагают полное сопровождение девелоперам, которые проходят по усеченному варианту сопровождения», — отметил глава минстроя. Он уточнил, что в отношении застройщиков, получивших разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, предусмотрено банковское сопровождение в усеченном порядке. Этот вопрос планируется обсудить с банками в пятницу, 27 июля.

Далеко не все нюансы нового механизма контроля и финансирования строительства удалось решить, поэтому в минстрое готовы корректировать законодательство. «Я не исключаю, что мы сегодня обозначим какие-то пробелы, которые недорегулированы, нам их нужно дорегулировать либо в рамках поправок в осеннюю сессию в Госдуме , либо дополнительно уточнить в разъяснениях Центробанка , либо какого-то другого нормативного документа», — сообщил министр.

Ряд возможных поправок обозначили власти Москвы . «Необходимо проработать вопрос ускоренного банкротства проблемных застройщиков. Это необходимо для дальнейшей максимально быстрой передачи объектов для достройки», — обратился к главе минстроя заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . Он уточнил, что существующие процедуры банкротства слишком длинные. Также он попросил урегулировать вопрос о статусе апартаментов. «Для Москвы это очень острая проблема. Для нас она очень значимая, учитывая, что апартаменты — это 20-30 процентов от ввода жилья», — пояснил Хуснуллин.

Финансовые операции застройщиков могут попасть под более детальный контроль, чем это происходит сейчас