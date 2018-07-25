Сдаешь квартиру — плати налог

«Серых» арендодателей столичных квартир будут искать на сайтах объявлений. А потом — заставят заплатить налог. Об этом рассказал руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев . По его словам, «механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает». Вырастут ли в столице цены на аренду жилья?

Как пояснил Артем Ермолаев механизм поиска «серых» арендодателей довольно прост.

— Мы будем анализировать крупнейшие интернет-ресурсы, на которых предлагаются квартиры в аренду, и сопоставлять эти данные со статистикой об уплате налогов. Данные о тех квартирах, которые, возможно, нелегально сдаются в аренду, планируется передавать в налоговую службу для проверки, — рассказал чиновник.

Впрочем, по его словам, чтобы механизм заработал, необходимо внести изменения в законодательство.

— Ежегодно в Москве сдается от 200 до 300 тысяч квартир, — пояснила директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова

— Однако сколько из них нашли арендаторов, сказать точно нельзя. Ведь некоторые не находят.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, за первые девять месяцев прошлого года легально в аренду сдавались 27,32 тысячи квартир, владельцы которых платили соответствующие налоги или приобрели патенты. Как уточнил руководитель департамента Владимир Ефимов , с 2012 года число горожан, сдающих свою квартиру легально, увеличилось на 68 процентов.

— Если «серых» арендодателей с помощью новой технологии вдруг превратят в «белых», то цены на аренду, конечно, вырастут. Однако не на 13 процентов, а меньше, — уверен вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак . — Ведь платежеспособный срок на рынке аренды довольно ограничен.

Вместе с тем эксперт усомнился, что всех можно заставить платить.

— Допустим, налоговая выяснила — ага, вот этот гражданин жилье сдает, а в казну не платит. И что? Как она докажет, что за аренду недвижимости он берет деньги? Владелец жилья скажет — ну да, поселил хороших людей, денег с них не беру, и попробуйте доказать обратное, — пояснил Полторак. — Но в целом идея правильная, нужно лишь ее доработать.