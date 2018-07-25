Нежилое помещение на улице Куусинена выставили на торги

Право аренды нежилого помещения (улица Куусинена, дом 15, корпус 1) выставлено на аукцион. Проводит его столичный Департамент по конкурентной политике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Помещение расположено на первом этаже восьмиэтажного жилого дома. Здание находится недалеко от станции метро «Полежаевская». Вход отдельный. Заявки предприниматели могут подавать до 10 августа. Торги проведут 16 августа», — отмечается в сообщении.

Победитель открытого аукциона получит право заключения договора аренды на 10 лет.

Площадь объекта составляет 87,80 кв. м, а начальная стоимость — 869 651,98 рублей.

С более подробной информацией о предстоящем аукционе можно ознакомиться по ссылке: https://investmoscow.ru/tenders/tendercard/?TenderId=17141934. (еп)