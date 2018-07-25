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Нежилое помещение на улице Куусинена выставили на торги
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Нежилое помещение на улице Куусинена выставили на торги 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Право аренды нежилого помещения (улица Куусинена, дом 15, корпус 1) выставлено на аукцион. Проводит его столичный Департамент по конкурентной политике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Помещение расположено на первом этаже восьмиэтажного жилого дома. Здание находится недалеко от станции метро «Полежаевская». Вход отдельный. Заявки предприниматели могут подавать до 10 августа. Торги проведут 16 августа», — отмечается в сообщении.
Победитель открытого аукциона получит право заключения договора аренды на 10 лет.
Площадь объекта составляет 87,80 кв. м, а начальная стоимость — 869 651,98 рублей.
С более подробной информацией о предстоящем аукционе можно ознакомиться по ссылке: https://investmoscow.ru/tenders/tendercard/?TenderId=17141934. (еп)
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