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Строительство жилого дома на 476 квартир со встроенным детским садом завершилось в Химках
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Строительство жилого дома на 476 квартир со встроенным детским садом завершилось в Химках 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Химках завершено строительство жилого дома со встроенным детским садом, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.
«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому д. 14.1 со встроенно-пристроенным детским садом, построенному в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне городского округа Химки», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что общая площадь семисекционного дома переменной этажности (13-15-16-17) составляет 36 тыс. 293 кв. м. Дом рассчитан на 476 квартир жилой площадью 20 тыс. 985 кв. м, из них 50 студий, 219 однокомнатных, 140 двухкомнатных, 67 трехкомнатных. Здание имеет двухэтажную пристройку, где предусмотрен детский сад на 80 мест с детскими игровыми комнатами, спальнями, столовой, медицинским кабинетом. Площадь встроенно-пристроенных помещений составляет 1 тыс. 704 кв. м. На прилегающей территории разместились детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, обустроен тротуар, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.
Отмечается, что застройщиком жилого дома выступает АО «Аксон». «Объект готовится к вводу в эксплуатацию», — заключил А. Гарибян.
Агентство «Москва»: последние новости
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