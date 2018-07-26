Ещё
Два новых склада построят в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два новых склада построят в Москве 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 1 час назад
Два складских комплекса будут построены в Москве в ближайшее время. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, один будет расположен в промзоне «Очаково» на западе города, второй — в поселении Сосенское в ТиНАО.
Площадь первого склада составит более 5,5 тысяч квадратных метров, второго — более 17 тысяч квадратных метров.
«Появление новых складских и логистических комплексов прямо говорит о развитии торговли. С увеличением спроса на товары и увеличение товаропотока появляется необходимость в новых хранилищах, и именно эту потребность будут удовлетворять эти склады. Все это — продолжение политики мэра Москвы Сергея Собянина в плане развития экономики города», — отметил Сергей Кузнецов.
Оба склада будут предназначены для хранения, а также приема и отправки товаров разнообразного назначения. Внутри для этих целей будут предусмотрены зоны разгрузки и погрузки, а также складской обработки и самого хранения грузов. Оба здания запроектированы одноэтажными, с антресолями, предназначенными для хранения товаров.
Склад в ТиНАО также вместит в себя небольшое офисное пространство, которое также будет расположено на антресоли.
Общая площадь двух складов составит более 23,5 тысяч квадратных метров.
Проектировщики: ООО «Тегал-проект» и ООО «СтеллаСтрой».
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы: последние новости
Запущена новая образовательная программа для архитекторов Разыгрываются гранты по программе: Управление территориальным развитием Торговый центр на Пятницком шоссе реконструируют
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР69
С Крымским мостом может произойти страшное397
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями151
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение