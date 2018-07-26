Два новых склада построят в Москве

Два складских комплекса будут построены в Москве в ближайшее время. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, один будет расположен в промзоне «Очаково» на западе города, второй — в поселении Сосенское в ТиНАО.

Площадь первого склада составит более 5,5 тысяч квадратных метров, второго — более 17 тысяч квадратных метров.

«Появление новых складских и логистических комплексов прямо говорит о развитии торговли. С увеличением спроса на товары и увеличение товаропотока появляется необходимость в новых хранилищах, и именно эту потребность будут удовлетворять эти склады. Все это — продолжение политики мэра Москвы Сергея Собянина в плане развития экономики города», — отметил Сергей Кузнецов

Оба склада будут предназначены для хранения, а также приема и отправки товаров разнообразного назначения. Внутри для этих целей будут предусмотрены зоны разгрузки и погрузки, а также складской обработки и самого хранения грузов. Оба здания запроектированы одноэтажными, с антресолями, предназначенными для хранения товаров.

Склад в ТиНАО также вместит в себя небольшое офисное пространство, которое также будет расположено на антресоли.

Общая площадь двух складов составит более 23,5 тысяч квадратных метров.

Проектировщики: ООО «Тегал-проект» и ООО «СтеллаСтрой».