В домах по Борисовскому проезду установят новые подъездные двери

Новые подъездные, электрощитовые и подвальные двери начали устанавливать в многоквартирных домах (МКД) района Орехово-Борисово Северное. Об этом сообщили местные власти.

Речь идет об МКД, что находятся по адресам:

— Борисовский проезд, дом 9 к.3, дом 10 к.1, дом 11 к.2, дом 12, дом 17 к.1, дом 34, дом 36 к.1, дом 38 к.1, дом 42 к.1;

— Ореховый бульвар, дом 21 к.1;

— Каширское шоссе, дом 98 к.1, дом 102 к.1, дом 104, дом 86 к.4;

— Шипиловская улица, дом 20, дом 13, дом 5 к.1;

— ул. Маршала Захарова, дом 11, дом 13, дом 27, дом 7.

Как отмечают местные власти, замена дверей — это не только способ украсить подъезды, но и вариант повысить электроэффективность всего дома.