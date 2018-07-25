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В домах по Борисовскому проезду установят новые подъездные двери
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В домах по Борисовскому проезду установят новые подъездные двери 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 46 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Новые подъездные, электрощитовые и подвальные двери начали устанавливать в многоквартирных домах (МКД) района Орехово-Борисово Северное. Об этом сообщили местные власти.
Речь идет об МКД, что находятся по адресам:
— Борисовский проезд, дом 9 к.3, дом 10 к.1, дом 11 к.2, дом 12, дом 17 к.1, дом 34, дом 36 к.1, дом 38 к.1, дом 42 к.1;
— Ореховый бульвар, дом 21 к.1;
— Каширское шоссе, дом 98 к.1, дом 102 к.1, дом 104, дом 86 к.4;
— Шипиловская улица, дом 20, дом 13, дом 5 к.1;
— ул. Маршала Захарова, дом 11, дом 13, дом 27, дом 7.
Как отмечают местные власти, замена дверей — это не только способ украсить подъезды, но и вариант повысить электроэффективность всего дома.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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