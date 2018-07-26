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Строительство жилья в Калининградской области выросло на 34,7% в первом полугодии
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Строительство жилья в Калининградской области выросло на 34,7% в первом полугодии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Новый Калининград.Ru
С начала года в Калининградской области построили 861 жилой дом общей площадью в 415,1 тыс. кв. метров. Это на 34,7% больше по сравнению с первым полугодием 2017-го, сообщает «Янтарный край».
Индивидуальными застройщиками возведено 792 жилых дома площадью 149,8 тыс. кв. метров (или 36,1% от общего объёма введённого жилья).
Объём работ, выполненных собственными силами, по виду деятельности «Строительство» в первые шесть месяцев 2018 года составил 58,4 млрд рублей (или 164,7% к соответствующему периоду 2017-го).
Ранее Nation News сообщало, что продажи на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге выросли в полтора раза в первом полугодии 2018 года.
RT на русском: последние новости
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