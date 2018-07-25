За полгода столичные власти разыграли право на аренду 44 нежилых помещений по льготной ставке

Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. За шесть месяцев на аукционах столичные власти разыграли право на аренду 44 нежилых помещений по льготной ставке. Их общая площадь составила 7,2 тысячи квадратных метров. — Общая сумма годовой арендной платы по итогам таких аукционов с начала года составила 71,5 миллиона рублей, — пояснил Максим Гаман По данным Департамента городского имущества, под ведомство Департамента по конкурентной политики передано 148 помещений для того, что провести специализированные торги для малого и среднего бизнеса, отмечается на официальном сайте мэра Москвы Ранее стало известно, что по итогам аукциона определился арендатор, который займется реставрацией усадьбы на Кремлевской набережной (по теме…).