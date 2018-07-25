Ещё
За полгода столичные власти разыграли право на аренду 44 нежилых помещений по льготной ставке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За полгода столичные власти разыграли право на аренду 44 нежилых помещений по льготной ставке 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
За шесть месяцев на аукционах столичные власти разыграли право на аренду 44 нежилых помещений по льготной ставке. Их общая площадь составила 7,2 тысячи квадратных метров.
— Общая сумма годовой арендной платы по итогам таких аукционов с начала года составила 71,5 миллиона рублей, — пояснил Максим Гаман.
По данным Департамента городского имущества, под ведомство Департамента по конкурентной политики передано 148 помещений для того, что провести специализированные торги для малого и среднего бизнеса, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее стало известно, что по итогам аукциона определился арендатор, который займется реставрацией усадьбы на Кремлевской набережной (по теме…).
Вечерняя Москва: последние новости
Власти Москвы уточнили количество обманутых дольщиков Еще один дом передан москвичам под заселение по программе реновации За полгода московских застройщиков оштрафовали на 25 миллионов рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след165
Крымский мост начал отделяться от Крыма580
Трамп и Путин не поделили Украину58
Россиян спасут от увольнений62
На Украине инсценировали еще одну смерть13
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение