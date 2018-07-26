«Донстрой» начал благоустройство улицы, которая проходит сразу через два ЖК

МОСКВА , 26 июл — РИА Недвижимость. Компания «Донстрой» приступила к подготовительным работам по благоустройству улицы Верхняя, на которой расположены три объекта компании — жилой комплекс класса Premium «Суббота», клубный дом «Оливковый дом», а также образовательный центр с школой и детским садом, говорится в сообщении компании.

"Часть улицы протяженностью около 250 метров полностью преобразится и станет уютным общественным пространством. Здесь появятся разнообразные места для досуга и отдыха, тематически связанные с прилегающими объектами: так, около образовательного центра разместится детская игровая зона с встроенными в тротуар музыкальными клавишами, а у клубного дома — креативная зона отдыха с арт-объектами", — отмечается в нем.

Ключевым элементом, связывающим все тематические зоны, станет скамья-трансформер, проходящая вдоль всей улицы и меняющая свою геометрию и функционал. «Скамья превращается то в велопарковку, то в детскую горку, то в столик для игры в шахматы, то в „барную стойку“, — говорится в пресс-релизе. Вдоль всей улицы будут установлены современные фонари, а дополнительный свет даст декоративная подсветка фасада цокольной части ЖК „Суббота“, добавляется в материалах.

В них добавляется, что проект благоустройства улицы был разработан UNK Project — это же архитектурное бюро является автором архитектурного решения ЖК „Суббота“.

»Донстрой" — девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.