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В Волгограде под офисы и дома продают часть тракторного завода и бывший бетонный
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В Волгограде под офисы и дома продают часть тракторного завода и бывший бетонный 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде предлагают купить под офисы или новый жилой комплекс один из корпусов Волгоградского тракторного завода. Вместе с полуразрушенным зданием на улице Дзержинского покупателю предлагают и землю под ним. Параллельно в Волгограде пытаются продать бывший бетонный завод «Эльба», расположенный на Второй продольной.
Завод «Эльба» знаком многим волгоградцам по этим четырем «башенкам»
Сообщение о продаже давно не работавшего завода «Эльба» появилось интернете в начале июля. За территорию общей площадью 7196 квадратных метров продавец планирует выручить 55 миллионов рублей. В компании, выставившей завод на продажу, уверены, что занимаемая неработающим предприятием земля, отлично подойдет под офисный центр или жилой комплекс.
— Земельный участок почти в центре города. Вплотную примыкает ко Второй продольной магистрали и расположен в трех минутах от центра, — говорится в объявлении. — Подойдет как для офисного центра и для строительства жилого или гостиничного комплекса.58 миллионов рублей — такой ценник выставили за один из корпусов бывшего Тракторного завода. Речь идет о здании, расположенном в 500 метрах от торгово-развлекательного комплекса. После недавних слушаний и с разрешения администрации Волгограда землю, на которой стоит трехэтажное здание предлагают под те же жилые комплексы, офисы или парковки.
— Производственно складское помещение находится на земельном участке площадью 5539 квадратных метров, — сообщили в компании,
В заброшенном корпусе тракторного завода до сих расположены два лифта, кран-балки и все необходимое для бесперебойной работы — офис, свет, вода, канализация и отопление.
— На основании постановления главы Волгограда от 2 февраля прошлого года и проведенных слушаний территория тракторного завода и смежных участков получила статус территории комплексного и устойчивого развития, — говорит продавец. — В связи с этим на указанной территории можно размещать не только производственные и складские объекты, но и многоквартирные дома, объекты торговли, спортивные комплексы, многоуровневые парковки.
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