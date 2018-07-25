В Волгограде под офисы и дома продают часть тракторного завода и бывший бетонный

Волгограде предлагают купить под офисы или новый жилой комплекс один из корпусов Волгоградского тракторного завода . Вместе с полуразрушенным зданием на улице Дзержинского покупателю предлагают и землю под ним. Параллельно в Волгограде пытаются продать бывший бетонный завод «Эльба», расположенный на Второй продольной.

Завод «Эльба» знаком многим волгоградцам по этим четырем «башенкам»

Сообщение о продаже давно не работавшего завода «Эльба» появилось интернете в начале июля. За территорию общей площадью 7196 квадратных метров продавец планирует выручить 55 миллионов рублей. В компании, выставившей завод на продажу, уверены, что занимаемая неработающим предприятием земля, отлично подойдет под офисный центр или жилой комплекс.

— Земельный участок почти в центре города. Вплотную примыкает ко Второй продольной магистрали и расположен в трех минутах от центра, — говорится в объявлении. — Подойдет как для офисного центра и для строительства жилого или гостиничного комплекса.58 миллионов рублей — такой ценник выставили за один из корпусов бывшего Тракторного завода. Речь идет о здании, расположенном в 500 метрах от торгово-развлекательного комплекса. После недавних слушаний и с разрешения администрации Волгограда землю, на которой стоит трехэтажное здание предлагают под те же жилые комплексы, офисы или парковки.

— Производственно складское помещение находится на земельном участке площадью 5539 квадратных метров, — сообщили в компании,

В заброшенном корпусе тракторного завода до сих расположены два лифта, кран-балки и все необходимое для бесперебойной работы — офис, свет, вода, канализация и отопление.

— На основании постановления главы Волгограда от 2 февраля прошлого года и проведенных слушаний территория тракторного завода и смежных участков получила статус территории комплексного и устойчивого развития, — говорит продавец. — В связи с этим на указанной территории можно размещать не только производственные и складские объекты, но и многоквартирные дома, объекты торговли, спортивные комплексы, многоуровневые парковки.