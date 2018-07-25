Новое содержание. На сколько увеличатся суммы в платёжках за ЖКУ

Коммунальные квитанции в Екатеринбурге в июле наполнятся новым содержанием. Городские власти подняли стоимость услуг управляющих компаний.

Цена вопроса

Для жителей отдельных квартир услуги УК подорожают на 3-5%. Изменения коснутся, в первую очередь, договоров социального найма, а также собственников, которые не установили на общем собрании размер платы за содержание жилья. Начисление (как за капремонт) проводится на общую площадь квартиры. Площадь лоджии или балкона не учитывается. Если у вас в свидетельстве о праве собственности указано (условно) 48 квадратных метров, то плату вам насчитают на эти 48 «квадратов».

Например, если вы живёте в доме с лифтами, мусоропроводом и при этом дом газифицирован, то плата за месяц составит: 48*27,32=1 370,88 рубля.

При этом список услуг УК не может быть меньше минимального перечня, указанного в постановлении правительства РФ №290. Но может быть и больше, исходя из реальных условий МКД и «хотелок» собственников.

«Если у вас потёк кран, то это ваша проблема, чинить его вы будете за свой счёт, — поясняет юрисконсульт Консультационного пункта по вопросам защиты прав потребителей Надежда Залыгина. — А вот если прорвало трубу (стояк ГВС или ХВС, канализации, системы отопления), не работает система вентиляции, течёт крыша либо топит подвал, не закрываются окна на лестничных клетках, то это общедомовое имущество, и заниматься им должна управляющая компания».

Мыть или не мыть?

Плату за содержание жилья можно снизить двумя способами. Во-первых, организовать общее собрание собственников и отказаться от некоторых услуг. Например, от уборки лестничных площадок. Правда, тогда жильцам придётся составить график и мыть подъезд собственными силами. При этом отказ от услуги должен быть согласован с руководством УК или ТСЖ и документально закреплён.

Во-вторых, можно добиться перерасчёта за некачественное оказание услуг. Уменьшение платы производится по формуле:

P — размер уменьшения платы за содержание жилья (в рублях);Py — стоимость услуги в составе ежемесячной платы за содержание жилья (в рублях);Nm — количество календарных дней в месяце;Nd — количество дней, в течение которых оказывалась некачественная услуга.

Например, жильцам дома в течение 14 дней не моют подъезд, хотя УК ежемесячно начисляет плату в 17 тысяч рублей (на все квартиры). Если, допустим, площадь мест общего пользования в доме составляет 6 тысяч квадратных метров, цена уборки одного «квадрата» обходится собственнику примерно в 2,8 рубля. И если площадь вашей квартиры составляет 40 квадратных метров, получается, что за уборку подъезда вы ежемесячно платите 112 рублей. Перерасчёт должен составить 52 рубля: 112/30 x 14 = 52.

Алгоритм действий примерно таков:

Сообщаете в УК в письменной или устной форме (в том числе по телефону), что вас не устраивает качество той или иной услуги. Необходимо указать свои ФИО и адрес дома. Сотрудник УК обязан сообщить свою фамилию, имя и отчество, номер, за которым зарегистрировано сообщение, и время его регистрации. Сотрудник УК должен составить акт проверки. Один экземпляр передаётся потребителю. Именно акт станет основанием для уменьшения размера платы. Если коммунальщики запаздывают с проверкой, акт составляется в присутствии двух жильцов и подписывается председателем совета МКД. Пишете заявление в УК об изменении размера платы в течение 6 месяцев после зафиксированного нарушения. Перерасчёт должен быть отражён в квитанции. Если же жалоба не помогла, следует обращаться в Роспотребнадзор , а потом — в суд.

Коллективный иск Но бывает так, что коммунальщики в течение долгого времени начисляют плату за содержание жилья с нарушениями. Подобный инцидент попал в поле зрения Роспотребнадзора Свердловской области в 2016 году. Одна из крупных УК Екатеринбурга, якобы на основании решения, принятого собственниками, повысила ставку до 25 рублей 45 копеек за «квадрат» (тариф, установленный на тот момент администрацией города). При этом никаких общих собраний жильцов по этому поводу не проводилось.

Жильцы нескольких домов подали коллективные иски. Решением суда действия коммунальщиков были признаны незаконными. Собственникам возвратили тариф в 23 рубля 70 копеек. Перерасчёт был сделан примерно за год. Суммы, конечно, были возвращены небольшие, но УК оплатила также моральный вред, штраф и судебные расходы.