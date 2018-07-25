Colliers International: на петербургском рынке бизнес-центров — самая низкая активность девелоперов

Международная консалтинговая компания Colliers International проанализировала ключевые характеристики рынка бизнес-центров Петербурга

Впервые в последние полгода в Северной столице были зафиксированы самые низкие показатели активности девелоперов — спекулятивное строительство отсутствовало, а под собственные нужды компаний на рынок вышло всего 9 200 кв. м площадей. По мнению экспертов Colliers International, на фоне невысокого объема строительства и низкой вакансии «окном возможностей» как для девелоперов, так и арендаторов является рынок объектов класса С, который при необходимости может быть переквалифицирован в качественное офисное предложение.

Чистое поглощение в первом полугодии 2018 г. составило 42 500 кв. м. Несмотря на снижающуюся вакансию, средний показатель которой за последние два года сократился с 10,5% до 8%, объем закрывающихся сделок поддерживает траекторию роста — брокеры продолжают находить нестандартные решения по подбору офисных блоков большого размера в ответ на меняющийся спрос арендаторов.

В этот же период с долей более 50% превалировали запросы на офисы площадью от 500 кв. м, а на крупные блоки от 1 000 кв. м пришлось более 30% всех запросов.

На конец второго квартала текущего года вакансия в классе А сохранилась на уровне начала года — 6%, при этом в Выборгском и Красногвардейском районах, где совокупный объем предложения в классе А не превышает 120 000 кв. м, вакансия достигла нулевой отметки. В качественных бизнес-центрах класса B к самой низкой отметке — 2% приблизился также популярный Московский район: крупнейшие компании города, включая структуры ПАО «Газпром» , арендуют здесь более 310 000 кв. м качественных офисов класса B.

Рост запрашиваемых ставок аренды с начала года в некоторых качественных бизнес-центрах А класса составил от 10% до 15%. Повышение ставок, например, отмечалось в отдельных бизнес-центрах класса А в историческом центре города, где освободились маленькие — от 50 до 100 кв. м офисные блоки, либо в течение года стали доступны видовые помещения. В качественных бизнес-центрах класса B рост запрашиваемых ставок аренды с начала года составил 6% — изменения коснулись преимущественно помещений площадью не более 100 кв. м в околоцентральных районах города.