Ещё
Colliers International: на петербургском рынке бизнес-центров — самая низкая активность девелоперов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Colliers International: на петербургском рынке бизнес-центров — самая низкая активность девелоперов 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Международная консалтинговая компания Colliers International проанализировала ключевые характеристики рынка бизнес-центров Петербурга.
Впервые в последние полгода в Северной столице были зафиксированы самые низкие показатели активности девелоперов — спекулятивное строительство отсутствовало, а под собственные нужды компаний на рынок вышло всего 9 200 кв. м площадей. По мнению экспертов Colliers International, на фоне невысокого объема строительства и низкой вакансии «окном возможностей» как для девелоперов, так и арендаторов является рынок объектов класса С, который при необходимости может быть переквалифицирован в качественное офисное предложение.
Чистое поглощение в первом полугодии 2018 г. составило 42 500 кв. м. Несмотря на снижающуюся вакансию, средний показатель которой за последние два года сократился с 10,5% до 8%, объем закрывающихся сделок поддерживает траекторию роста — брокеры продолжают находить нестандартные решения по подбору офисных блоков большого размера в ответ на меняющийся спрос арендаторов.
В этот же период с долей более 50% превалировали запросы на офисы площадью от 500 кв. м, а на крупные блоки от 1 000 кв. м пришлось более 30% всех запросов.
На конец второго квартала текущего года вакансия в классе А сохранилась на уровне начала года — 6%, при этом в Выборгском и Красногвардейском районах, где совокупный объем предложения в классе А не превышает 120 000 кв. м, вакансия достигла нулевой отметки. В качественных бизнес-центрах класса B к самой низкой отметке — 2% приблизился также популярный Московский район: крупнейшие компании города, включая структуры ПАО «Газпром», арендуют здесь более 310 000 кв. м качественных офисов класса B.
Рост запрашиваемых ставок аренды с начала года в некоторых качественных бизнес-центрах А класса составил от 10% до 15%. Повышение ставок, например, отмечалось в отдельных бизнес-центрах класса А в историческом центре города, где освободились маленькие — от 50 до 100 кв. м офисные блоки, либо в течение года стали доступны видовые помещения. В качественных бизнес-центрах класса B рост запрашиваемых ставок аренды с начала года составил 6% — изменения коснулись преимущественно помещений площадью не более 100 кв. м в околоцентральных районах города.
АСН-Инфо: последние новости
Владимир Якушев озвучил магистральные направления национального проекта «Жилье и городская среда» Дома для обманутых калининградских дольщиков возведут на участках, предоставленных без торгов «Звездные» новостройки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след100
Россия пригрозила Грузии силой252
Крымский мост начал отделяться от Крыма566
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске41
Заявление Лолиты грозит международным скандалом289
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение