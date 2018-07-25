Жители «Измайловских бараков» выразили недоверие городским властям

24 июля в Восточном административном округе Москвы прошло открытое собрание жителей так называемых «измайловских бараков». Это дома 19, 21 и 21А по улице 7-я Парковая, в которых живут строители Олимпиады-80 и их родственники (всего 570 человек). Общежития признали ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад, но до сих пор люди вынуждены ютиться в настоящих трущобах, так как власти Москвы не торопятся расселять эти в прямом смысле «бараки».

В присутствии многочисленных журналистов местные активисты заявили, что ситуация, когда москвичи долгие десятилетия живут в помещениях с гниющими стенами и потолками, а также с изношенной донельзя электропроводкой, моясь в общих душевых кабинках с зонтиками (так как на голову постоянно сыплется штукатурка), является позорной для московских властей и с этим необходимо бороться самым решительным образом.

Жители единогласно потребовали от московских властей незамедлительно принять меры по расселению «бараков» и предоставлению гражданам благоустроенного жилья в соответствии с действующим законодательством.

Их требования поддержали пришедшие на сход депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, координатор «Левого фронта» и движения «МосСовет» Сергей Удальцов , лидер женского движения «Надежда России» Нина Останина , координатор движения «Московские переселенцы» Павел Кушаков. Они также напомнили собравшимся о том, что ситуация с общежитиями на 7-й Парковой улице является характерной для нынешней Москвы, где на фоне бесконечных трат на украшение города, перекладывания плитки, помпезных проектов «реновации» до сих пор тысячи людей ютятся в нечеловеческих условиях в аварийных домах, а городские власти игнорируют их проблемы.

Напомним, ранее кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин , говоря о проблеме столичных коммуналок, заметил, что только в одном Центральном административном округе насчитывается 9,8 тысячи коммунальных квартир, в которых проживают 22 тысячи семей, из которых 4,5 тысячи — очередники.

— За год расселяется только 500-700 таких квартир, — отметил политик, — то есть такими темпами программа растянется на 15-20 лет. По планам мэрии, последние очередники получат квартиры в 2032 году. Это недопустимо долго. Проблему можно решить за 3-4 года, цена вопроса — 4-5 миллионов квадратных метров жилья в год. В советской Москве столько возводилось, кстати, за меньшее время. Ветхое и аварийное жилье надо сносить и строить новое. Это не только социальная программа, но и программа безопасности города — такое жилье часто горит, в пожарах гибнут люди. Повторюсь, за 3-4 года можно решить проблемы и коммуналок, и очередников, и ветхого и аварийного жилья. Тем более что в Москве есть и земли под застройку, и строительные мощности, и деньги. Мощное жилищное строительство — это ведь еще и развитие экономики города: дополнительные рабочие места и налоги, загрузка отрасли стройматериалов, производство специальной техники и так далее.

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