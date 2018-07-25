Дорогая столица: сколько надо денег для комфортной жизни в Европе

Специалисты UBS собрали данные о ценах на 128 товаров и услуг, подсчитали средние зарплаты 15 профессий, а также расходы на аренду для семьи из трех человек.

София

Болгарская столица занимет 70 место из 77 в рейтинге. Проживание в Софии определенно обходится дешевле, чем в других крупных европейских городах. По подсчетам экспертов UBS, доход семьи из трех человек здесь должен составлять от $2 384 в месяц, 20% от этой суммы уйдет на оплату съемной квартиры ($522). А если вы решите купить жилье (благо, цены на недвижимость в Болгарии все еще сравнительно низкие), то ежемесячные расходы будут намного меньше.

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Город красивый, уютный, и расположен недалеко от моря, что для летних месяцев — большой плюс. Семье из трех человек здесь в среднем надо зарабатывать $2 980 в месяц, чтобы покрыть расходы на еду ($236), различные сервисные услуги ($674). Из этой суммы рента в среднем «съедает» $862. Аналитики банка учитывали арендные ставки на недвижимость бизнес-класса, при желании сэкономить в Риге можно снять квартиру вдвое дешевле.

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Столица Чехии — популярное место среди туристов, особенно, немцев, словаков, поляков и китайцев. Здесь они «поглощают» не только шедевры архитектуры, но и …пиво. А к пиву прилагается и «сердечная чешская кухня». Ужин на двоих будет стоить почти $87. Вечеринка с друзьями в клубе будет более демократичной — чуть более $46. Расходы на жилье не превысят $883, а на еду — $297. Для комфортной жизни здесь необходимо иметь не менее $3 210 в месяц для семьи из трех человек.

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Эта столица является одним из самых маленьких городов в глобальном списке, но занимает первое место по покупательной способности в восточно-европейском регионе. А это значит, что жители могут позволить себе больше, при среднем заработке в $3 574. Расходы на еду здесь составляют $350 в месяц. Затраты на аренду жилья в Любляне — $1 031, а на покупку одежды для всех членов семьи понадобится $1 330.

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Берлин

Оказывается, в Германии больше музеев (180), чем дождливых дней в году (106). И, чтобы обойти их все не хватит и года. При этом city break (или краткосрочное путешествие) по Берлину, по подсчетам UBS, будет стоить $614. А вот арендная плата здесь составляет в среднем $1 160. Что касается остальных цен, то Берлин не остался в стороне от общеевропейских трендов. Здесь также выросли расходы по многим направлениям, а покупательская способность снизилась. А минимальный заработок, который обеспечит семье из трех человек достойную жизнь, должен составлять $4 090.

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Вена часто возглавляет рейтинги лучших городов для жизни. Славится архитектурой и художественными галереями, оперой и балами, кофейнями и, конечно, шоколадным тортом Захер. Сюда стремятся за спокойной и благоустроенной жизнью. И это не может не влиять на цены. Поэтому для скромного проживания нужно зарабатывать $4 293 (из них для оплаты арендной квартиры — $1 244). Ежемесячно на продукты уйдет около $423. Чтобы обзавестись бытовой техникой нужно будет выложить не менее $1 320, а различные услуги (вроде стрижки, химчистки, языковых курсов и оплаты услуг интернет-провайдера) обойдутся в $972.

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Интересный факт. Каждую ночь из фонтана Треви в Риме достают около €3 тыс. Этот «вклад» делают миллионы туристов, которые закидывают монеты в надежде вернуться еще раз в этот «вечный город». Еще столица Италии известна превосходным кофе по низкой цене — от 90 центов. Это отличное соотношение цены и качества. Между тем, чтобы женщине минимально обновить гардероб (костюм, блейзер, платье, колготки и обувь) в столице Италии потребуется почти $700. Да и аренда не так уж дешева — $1 398 в месяц. Чтобы жить комфортно, здесь надо располагать хотя бы $4 373 в месяц.

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Чтобы комфортно прожить один месяц в столице Нидерландов семье из трех человек с учетом основных расходов понадобится $4 722. Как отмечают исследователи, здесь высокий уровень цен на аренду ($1 751), а также школьные сборы — $1 340. Снизить ежемесячные расходы можно, если живешь в собственной квартире. Правда, и на покупку жилья в последние годы цены быстро повышаются.

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Лондон

Столица Великобритании занимает восьмую строчку в рейтинге UBS. Значит, и жизнь здесь по многим параметрам дорогая. Для комфортного пребывания надо зарабатывать $5 958. И это несмотря на то, что в последние три года были внесены некоторые коррективы. Например, снизилась рента — с $2 850 в 2015 году до $2 548 в текущем. Стоимость продуктовой корзины упала и больше не является самой дорогой в списке (с $568 в 2015 году до $521 сегодня).

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Париж

Здесь средний заработок, по подсчетам аналитиков UBS, должен составлять $6 205. Затраты на то, чтобы минимально обновить мужской гардероб, составят $867, женский — $670. Расходы на жилье существенно выше — $2 853. Если же вы решите отдохнуть и провести вечер пятницы вне дома, то рассчитывайте выложить за ужин в среднем $138, а а за вечеринку в клубе — $61.

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Автор Марите Любинайте

Фото Pixabay