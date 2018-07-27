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Минстрой может рассмотреть постепенное перечисление средств с эскроу-счетов
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Минстрой может рассмотреть постепенное перечисление средств с эскроу-счетов 

РИА Недвижимость 56 минут назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ видит возможным обсуждение постепенного перечисления застройщикам денежных средств с эскроу-счетов, заявил в пятницу на совещании с застройщиками и банками министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
В ходе совещания застройщики напомнили, что в рамках необходимого банковского сопровождения они не смогут получать деньги напрямую от покупателей строящегося жилья, так как деньги должны перечисляться на расчетный счет в уполномоченном банке, а забрать остатки на счетах застройщик сможет только по окончании строительства.
"Постепенное раскрытие обсуждается, пока есть позиция Центрального банка, поэтому мы в дискуссии находимся. На данный момент давайте руководствоваться тем, что есть", — сказал Якушев, отвечая на вопрос одного из застройщиков о том, не рассматривается ли в перспективе промежуточное погашение со счетов эскроу на определённом этапе строительства.
С июля девелоперы, привлекая средства дольщиков, могут воспользоваться схемой с эскроу-счетами. В этом случае деньги граждан застройщик получит только после сдачи дома. С 1 июля 2019 года останется только схема с использованием эскроу-счетов.
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