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Смольный выделит на квартиры для льготников 9 млрд рублей
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Смольный выделит на квартиры для льготников 9 млрд рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге больше льготников смогут улучшить свои жилищные условия, передает ИА REGNUM.
Город направит на закупку квартир для льготников — 9 млрд рублей. Ранее сумма была меньше — 6,2 млрд рублей. Сумма выросла благодаря объединению бюджета двух лет — 2018 и 2019 годов.
Смольный будет приобретать жилье на специальном аукционе. Закупки стартуют уже этой осенью. Это будут квартиры в домах, которые уже введены в эксплуатацию. А также в зданиях со сроком ввода в 2018—2019 годах.
«Начальная (максимальная) цена 1 кв. м площади квартиры составит 69 529,00 рублей», — уточняют представители комитета имущественных отношений Смольного.
Рассчитывать на новые квадратные метры могут многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты. Плюс горожане, расселяемые из коммуналок и аварийного жилья. Распределять квартиры будет Жилищный комитет.
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