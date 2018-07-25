Смольный выделит на квартиры для льготников 9 млрд рублей

Город направит на закупку квартир для льготников — 9 млрд рублей. Ранее сумма была меньше — 6,2 млрд рублей. Сумма выросла благодаря объединению бюджета двух лет — 2018 и 2019 годов.

Смольный будет приобретать жилье на специальном аукционе. Закупки стартуют уже этой осенью. Это будут квартиры в домах, которые уже введены в эксплуатацию. А также в зданиях со сроком ввода в 2018—2019 годах.

«Начальная (максимальная) цена 1 кв. м площади квартиры составит 69 529,00 рублей», — уточняют представители комитета имущественных отношений Смольного.

Рассчитывать на новые квадратные метры могут многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты. Плюс горожане, расселяемые из коммуналок и аварийного жилья. Распределять квартиры будет Жилищный комитет.