Дома на садовых участках построят по единым требованиям

России установят единые правила строительства объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), жилых и садовых домов. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Документ вносит в законодательство определение «объекта ИЖС». Предписано, что это «отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, „предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием“. При этом указано, что данное здание не предназначено для раздела „на самостоятельные объекты недвижимости“, к примеру, квартиры и блок-секции.

Кроме того, надзорные органы получат право проводить проверки объектов капитального строительства, в отношении которых государственный строительный надзор в настоящее время не осуществляется, в том случае, если к ним поступила информация о нарушениях при строительстве или реконструкции домов, установленных градостроительным регламентом или законодательством.

Отдельное положение законопроекта предусматривает обязательную экспертизу проектной документации на возведение и реконструкцию объектов капитального строительства, которые относятся к объектам массового пребывания граждан. Критерии отнесения объектов капитального строительства к данной категории утверждаются Минстроем России

Также документ предусматривает механизм прекращения прав на земельный участок, на котором расположена самовольная постройка, в случае неисполнения решения о её сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями. Так, участок, находящийся в частной собственности, будет изыматься по решению суда с последующей продажей его с публичных торгов. Договор аренды на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, будет прекращаться путём одностороннего отказа арендодателя от такого договора. Принудительное прекращение права пожизненного наследуемого владения и права постоянного бессрочного пользования земельным участком будет происходить по решению исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления.