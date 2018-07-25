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В Хакасии разрабатывают проект льготной ипотеки для молодёжи
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В Хакасии разрабатывают проект льготной ипотеки для молодёжи 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Власти Хакасии намерены помочь молодым людям решить жилищную проблему, для этого в республике разрабатывается программа «Молодёжная ипотека», сообщает Inforeactor.
На реализацию программы власти намерены выделить порядка 300 миллионов рублей. Со своей стороны республиканские банки готовы предложить ипотечные продукты для молодёжи по ставке 9% годовых.
Во время обсуждения вопроса в правительстве Хакасии глава республики Виктор Зимин заявил, что молодёжь составляет более половины работающего населения региона.
Чтобы молодёжь возвращалась работать в республику, несколько лет назад была разработана программа по предоставлению бесплатных земельных участков для молодых семей и других уроженцев Хакасии в возрасте до 35 лет.
Несмотря на то, что по программе уже выделено более 10 тысяч участков, далеко не все получатели начали строительство. В региональном правительстве полагают, что молодёжная ипотека поможет решить эту проблему.
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