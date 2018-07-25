В Хакасии разрабатывают проект льготной ипотеки для молодёжи

Власти Хакасии намерены помочь молодым людям решить жилищную проблему, для этого в республике разрабатывается программа «Молодёжная ипотека», сообщает Inforeactor.

На реализацию программы власти намерены выделить порядка 300 миллионов рублей. Со своей стороны республиканские банки готовы предложить ипотечные продукты для молодёжи по ставке 9% годовых.

Во время обсуждения вопроса в правительстве Хакасии глава республики Виктор Зимин заявил, что молодёжь составляет более половины работающего населения региона.

Чтобы молодёжь возвращалась работать в республику, несколько лет назад была разработана программа по предоставлению бесплатных земельных участков для молодых семей и других уроженцев Хакасии в возрасте до 35 лет.

Несмотря на то, что по программе уже выделено более 10 тысяч участков, далеко не все получатели начали строительство. В региональном правительстве полагают, что молодёжная ипотека поможет решить эту проблему.