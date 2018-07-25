Эксперт рассказал о перспективах рынка недвижимости в Московском регионе

Руководитель управления реализации компании «Мосреалстрой» в беседе с « Российской газетой » рассказал о перспективах рынка недвижимости в Московском регионе.

В частности, прогнозируется сохранение существующих трендов и рост средней цены квартир в новостройках ещё на 4%.

Повышение стоимости квадратных метров будут стимулировать факторы и со стороны предложения, и со стороны покупательской активности. Первое — это новая схема реализации через эскроу-счета, то есть средства граждан будут переходить застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию.

В совокупности со страхованием средств в Агентстве по страхованию вкладов на сумму до 10 млн рублей данная мера в значительной степени позволит снизить риски невыполнения застройщиком своих обязательств, долгостроя и недостроя. Вместе с тем, как утверждается, подобная схема может снизить рентабельность девелоперских проектов.

Отмечается, что второй фактор состоит в том, что не все полученные разрешения на строительство будут реализованы. В краткосрочной перспективе ожидается выход новых проектов, но глобально структуру предложения это не изменит. Третье — запрет на строительство через ЖСК.

На повышение цен будет оказывать влияние и рост покупательской активности, стимулируемый снижением ипотечных ставок и инвестиционной привлекательностью ликвидных объектов.