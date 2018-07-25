Эксперт рассказал о перспективах рынка недвижимости в Московском регионе 

Руководитель управления реализации компании «Мосреалстрой» в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах рынка недвижимости в Московском регионе.
В частности, прогнозируется сохранение существующих трендов и рост средней цены квартир в новостройках ещё на 4%.
Повышение стоимости квадратных метров будут стимулировать факторы и со стороны предложения, и со стороны покупательской активности. Первое — это новая схема реализации через эскроу-счета, то есть средства граждан будут переходить застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию.
В совокупности со страхованием средств в Агентстве по страхованию вкладов на сумму до 10 млн рублей данная мера в значительной степени позволит снизить риски невыполнения застройщиком своих обязательств, долгостроя и недостроя. Вместе с тем, как утверждается, подобная схема может снизить рентабельность девелоперских проектов.
Отмечается, что второй фактор состоит в том, что не все полученные разрешения на строительство будут реализованы. В краткосрочной перспективе ожидается выход новых проектов, но глобально структуру предложения это не изменит. Третье — запрет на строительство через ЖСК.
На повышение цен будет оказывать влияние и рост покупательской активности, стимулируемый снижением ипотечных ставок и инвестиционной привлекательностью ликвидных объектов.
Ранее НСН сообщала, что выдача ипотеки в России выросла в 1,6 раза в июне.