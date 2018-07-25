Власти увеличат взносы в фонд дольщиков в пять раз

Минстрой подготовил поправки в долевое законодательство, которые предполагают увеличение размера обязательных взносов застройщиков в фонд дольщиков в пять раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что с 1 октября 2018 года размер обязательных отчислений застройщиков в фонд составит 3% от цены каждого договора долевого строительства (ДДУ), с 1 января 2019 года — 6%.

На данный момент застройщики перечисляют в фонд 1,2% от каждого ДДУ.

Ранее глава комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал об условиях работы компенсационного фонда после принятия поправок в долевое строительство.

Депутат также назвал условия, при котором застройщик будет освобожден от уплаты взносов в фонд.