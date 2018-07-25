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Власти увеличат взносы в фонд дольщиков в пять раз
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Власти увеличат взносы в фонд дольщиков в пять раз 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Минстрой подготовил поправки в долевое законодательство, которые предполагают увеличение размера обязательных взносов застройщиков в фонд дольщиков в пять раз. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что с 1 октября 2018 года размер обязательных отчислений застройщиков в фонд составит 3% от цены каждого договора долевого строительства (ДДУ), с 1 января 2019 года — 6%.
На данный момент застройщики перечисляют в фонд 1,2% от каждого ДДУ.
Ранее глава комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал об условиях работы компенсационного фонда после принятия поправок в долевое строительство.
Депутат также назвал условия, при котором застройщик будет освобожден от уплаты взносов в фонд.
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