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Оценены шансы простых людей заработать на жилье Кардашьян
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Оценены шансы простых людей заработать на жилье Кардашьян 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: Reuters
Американцу со средней зарплатой пришлось бы копить деньги 7140 лет, чтобы купить дом семьи Ким Кардашьян и Канье Уэста. Об этом сообщает Hypebae со ссылкой на портал Homes.com.
Hypebae отмечает, что средняя годовая зарплата американца составляет 44 564 доллара (более 2,8 миллиона рублей). Кардашьян и Уэст живут в калифорнийском особняке стоимостью в 60 миллионов долларов.
Чтобы накопить на первый взнос в шесть миллионов, простому американцу пришлось бы откладывать деньги в течение 714 лет. Выкупить дом полностью он смог бы только через 7140 лет.
Еще больше времени потребуется простому американцу, чтобы накопить на дом Джей-Зи и Бейонсе в Лос-Анджелесе, который стоит 88 миллионов долларов. На первый взнос деньги пришлось бы собирать тысячу лет, а на полную выплату потребовалось бы десять тысяч лет.
В 2016 году Forbes назвал Кардашьян самой высокооплачиваемой звездой реалити-шоу. Ее доход оценили в 51 миллион долларов, а доход всей ее семьи — в 122,5 миллиона долларов.
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