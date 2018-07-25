Оценены шансы простых людей заработать на жилье Кардашьян

Американцу со средней зарплатой пришлось бы копить деньги 7140 лет, чтобы купить дом семьи Ким Кардашьян и Канье Уэста. Об этом сообщает Hypebae со ссылкой на портал Homes.com.

Hypebae отмечает, что средняя годовая зарплата американца составляет 44 564 доллара (более 2,8 миллиона рублей). Кардашьян и Уэст живут в калифорнийском особняке стоимостью в 60 миллионов долларов.

Чтобы накопить на первый взнос в шесть миллионов, простому американцу пришлось бы откладывать деньги в течение 714 лет. Выкупить дом полностью он смог бы только через 7140 лет.

Еще больше времени потребуется простому американцу, чтобы накопить на дом Джей-Зи и Бейонсе в Лос-Анджелесе , который стоит 88 миллионов долларов. На первый взнос деньги пришлось бы собирать тысячу лет, а на полную выплату потребовалось бы десять тысяч лет.