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Во Владивостоке нашлись те, кто рад отключению горячей воды
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Во Владивостоке нашлись те, кто рад отключению горячей воды 

Prim.News 1 час назад
Воды можно ждать несколько месяцев.
Сервис объявлений «Юла» выяснил, как плановые отключения горячей воды и повышение тарифов во Владивостоке помогают бизнесу.
Сервис сравнил продажи водонагревателей, бойлеров и ведер в городе за последние два месяца с аналогичным периодом в начале года. Оказалось, что после планового отключения горячей воды во Владивостоке вырос спрос на эти товары в 2,4 раза.
Наибольшей популярностью у владивостокцев пользуются бойлеры. Их продажи увеличились на «Юле» в четыре раза. Спрос на ведра вырос в три раза, а на водонагреватели — в 2,2 раза.
С увеличением спроса подорожали и некоторые товары. Например, средняя цена водонагревателей в городе выросла на 39% — с 3560 рублей в среднем до 4960 рублей. В то же время бойлеры и ведра с начала года, напротив, подешевели (в среднем на 22%).
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