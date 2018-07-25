Во Владивостоке нашлись те, кто рад отключению горячей воды

Воды можно ждать несколько месяцев.

Сервис объявлений «Юла» выяснил, как плановые отключения горячей воды и повышение тарифов во Владивостоке помогают бизнесу.

Сервис сравнил продажи водонагревателей, бойлеров и ведер в городе за последние два месяца с аналогичным периодом в начале года. Оказалось, что после планового отключения горячей воды во Владивостоке вырос спрос на эти товары в 2,4 раза.

Наибольшей популярностью у владивостокцев пользуются бойлеры. Их продажи увеличились на «Юле» в четыре раза. Спрос на ведра вырос в три раза, а на водонагреватели — в 2,2 раза.

С увеличением спроса подорожали и некоторые товары. Например, средняя цена водонагревателей в городе выросла на 39% — с 3560 рублей в среднем до 4960 рублей. В то же время бойлеры и ведра с начала года, напротив, подешевели (в среднем на 22%).