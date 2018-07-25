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Доходность люксовых отелей выросла более чем на 300%
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Доходность люксовых отелей выросла более чем на 300% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главная причина таких фантастических показателей — чемпионат мира по футболу, который прошел в нашей стране.
Как сообщают аналитики компании Cushman & Wakefield, по итогам первого полугодия 2018 года оказались под сильным влиянием чемпионата мира по футболу-2018, в ходе которого, по официальным оценкам, Москву посетило порядка 3 млн туристов, включая 1,2 млн иностранцев из "дальнего зарубежья".
Помимо увеличения тарифов московские отели смогли прибавить 12,8% к загрузке, достигнув средней планки в 89,1%. Динамика прочих продаж гостиниц оказалась менее выразительной.
Если говорить о главных победителей "соревнования", то наилучшие показатели у люксовых отелей, которые размещали функционеров FIFA, некоторые футбольные команды и членов их семей, а также ВИП-гостей.
Прирост показателя средней цены на номер (AverageDailyRoom, ADR) в данном сегменте рынка в июне 2018 г. по отношению к июню 2017 г. составил 277% — с 14079 до 53081 рублей, а с учетом 13%-го увеличения загрузки, доходность на номер выросла на 326,5% — до 44745 рублей.
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