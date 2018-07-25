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В Ступине появится завод по выпуску косметических средств
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В Ступине появится завод по выпуску косметических средств 

РИАМО 1 час назад
В деревне Шматово городского округа Ступино Московской области появится производственное здание по выпуску косметических средств площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственного здания в деревне Шматово городского округа Ступино», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
По утвержденному проекту здание площадью более 1,4 тысячи квадратных метров будет двухэтажным. В нем разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны. Прилегающую территорию оборудуют подъездными путями, стоянкой для транспорта и местом для проведения разгрузочно-погрузочных работ.
Застройщиком объекта выступает ООО «Интелбио». Объем инвестиций в проект составит порядка 90 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 25 новых рабочих мест.
Завершить строительство предполагается до июля 2019 года.
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