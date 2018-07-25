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Двое жителей КБР получили ожоги из-за хлопка газа в квартире
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Двое жителей КБР получили ожоги из-за хлопка газа в квартире 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Хлопок газа произошёл в одной из квартир в Прохладном, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Специалисты аварийной службы выяснили, что жильцы квартиры грубо нарушили правила пользования газовыми приборами. Перебрав алкоголя, молодые люди решили воспользоваться духовкой среди ночи, но не соблюдали технику безопасности, и газ взорвался. Горе-повара получили ожоги лица и рук и попали в больницу. Газовики локализовали утечку и тем самым предотвратили возможные последствия.
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