Опубликован рейтинг самых дорогих городов на Airbnb 

Согласно глобальному индексу цен на жилье, составленного Bloomberg, в этом году ближневосточные мегаполисы входят в число 15 самых дорогих городов для аренды квартиры на сутки.
Тель-Авив занимает 4 место в общем списке. Среднесуточная арендная ставка во втором по величине городе Израиля равна $188. Чуть меньше — на $3 — просят владельцы квартир в Дубае (5 место).
В Иерусалиме (9 место), Эр-Рияде (11) и Эль-Кувейте (15), по подсчетам Bloomberg, рента составляет $173, $171 и $155, соответственно.
Самый высокие арендные ставки были зафиксированы в Майами ($205), Бостоне ($195), самые низкие — в Дублине ($152) и Барселоне ($151).
Города с самыми высокими ценами на посуточную аренду квартир
Майами, США — $205 Бостон, США — $195 Рейкьявик, Исландия — $194 Тель-Авив, Израиль — $188 Дубай, ОАЭ — $185 Лос-Анджелес, США — $180 Амстердам, Нидерланды — $178 Сан-Франциско, США — $178 Иерусалим, Израиль — $173 Сидней, Австралия — $173 Эр-Рияд, Саудовская Аравия — $171 Эдинбург, Шотландия — $166 Нью-Йорк, США — $159 Сиэтл, США — $156 Эль-Кувейт, Кувейт — $155 Лондон, Великобритания — $154 Сингапур, Сингапур — $154 Вашингтон, США — $153 Дублин, Ирландия — $152 Барселона, Испания — $151 Источник: Bloomberg, Airbnb
Глобальный индекс цен на жилье Bloomberg основан на анализе среднесуточных арендных ставок в частных домах, размещенных на сайте сервиса по бронированию Airbnb, из расчета на двух гостей. В данном случае не учитывался тип размещения, в расчет не брались праздничные дни.
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