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Опубликован рейтинг самых дорогих городов на Airbnb
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Опубликован рейтинг самых дорогих городов на Airbnb 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Согласно глобальному индексу цен на жилье, составленного Bloomberg, в этом году ближневосточные мегаполисы входят в число 15 самых дорогих городов для аренды квартиры на сутки.
Тель-Авив занимает 4 место в общем списке. Среднесуточная арендная ставка во втором по величине городе Израиля равна $188. Чуть меньше — на $3 — просят владельцы квартир в Дубае (5 место).
В Иерусалиме (9 место), Эр-Рияде (11) и Эль-Кувейте (15), по подсчетам Bloomberg, рента составляет $173, $171 и $155, соответственно.
Самый высокие арендные ставки были зафиксированы в Майами ($205), Бостоне ($195), самые низкие — в Дублине ($152) и Барселоне ($151).
Города с самыми высокими ценами на посуточную аренду квартир
Майами, США — $205  Бостон, США — $195  Рейкьявик, Исландия — $194  Тель-Авив, Израиль — $188  Дубай, ОАЭ — $185  Лос-Анджелес, США — $180  Амстердам, Нидерланды — $178  Сан-Франциско, США — $178  Иерусалим, Израиль — $173  Сидней, Австралия — $173  Эр-Рияд, Саудовская Аравия — $171  Эдинбург, Шотландия — $166  Нью-Йорк, США — $159  Сиэтл, США — $156  Эль-Кувейт, Кувейт — $155  Лондон, Великобритания — $154  Сингапур, Сингапур — $154  Вашингтон, США — $153  Дублин, Ирландия — $152  Барселона, Испания — $151  Источник: Bloomberg, Airbnb
Глобальный индекс цен на жилье Bloomberg основан на анализе среднесуточных арендных ставок в частных домах, размещенных на сайте сервиса по бронированию Airbnb, из расчета на двух гостей. В данном случае не учитывался тип размещения, в расчет не брались праздничные дни.
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