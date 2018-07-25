Опубликован рейтинг самых дорогих городов на Airbnb

Согласно глобальному индексу цен на жилье, составленного Bloomberg , в этом году ближневосточные мегаполисы входят в число 15 самых дорогих городов для аренды квартиры на сутки.

Тель-Авив занимает 4 место в общем списке. Среднесуточная арендная ставка во втором по величине городе Израиля равна $188. Чуть меньше — на $3 — просят владельцы квартир в Дубае (5 место).

Самый высокие арендные ставки были зафиксированы в Майами ($205), Бостоне ($195), самые низкие — в Дублине ($152) и Барселоне ($151).

Города с самыми высокими ценами на посуточную аренду квартир

Глобальный индекс цен на жилье Bloomberg основан на анализе среднесуточных арендных ставок в частных домах, размещенных на сайте сервиса по бронированию Airbnb, из расчета на двух гостей. В данном случае не учитывался тип размещения, в расчет не брались праздничные дни.