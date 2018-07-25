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Госинспекция по недвижимости пресекла самозахват земли на юго‑востоке Москвы
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Госинспекция по недвижимости пресекла самозахват земли на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 24 минуты назад
Госинспекция по недвижимости предписала освободить земельный участок площадью почти 19 тысяч квадратных метров на юго-востоке Москвы в проектируемом проезде №3723, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
При проведении контрольно-инспекционных мероприятий специалисты выявили факт самозахвата городской земли. Нарушители без оформления прав на землю огородили бетонным забором территорию площадью 18,7 тысячи квадратных метров и также незаконно установили временные металлические строения.
«По итогам инспекции земельный участок освободили от незаконных объектов, не являвшихся объектами капитального строительства. Строения были снесены, а после демонтажа ворот территория стала открытой для въезда», — говорится в сообщении.
Демонтаж бетонного забора завершится в ближайшее время, уточняется в пресс-релизе.
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