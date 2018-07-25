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Названо число обманутых московских дольщиков
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Названо число обманутых московских дольщиков 

Вести Подмосковья 38 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что сейчас на территории столицы официально зарегистрировано примерно 4,5 тысячи обманутых дольщиков.
Чиновник делает акцент на том, что это именно официальные данные. На деле тех, кто испытывает проблемы в связи с задержками получения жилья примерно 12-13 тысяч.
Минстрой весной опубликовал интересные данные: по состоянию на май этого года в 69 субъектах Российской Федерации насчитывалось порядка 842 проблемных объекта жилищного строительства, а в реестре общероссийского масштаба числилось более 30 тысяч обманутых дольщиков.
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