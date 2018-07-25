Названо число обманутых московских дольщиков

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что сейчас на территории столицы официально зарегистрировано примерно 4,5 тысячи обманутых дольщиков.

Чиновник делает акцент на том, что это именно официальные данные. На деле тех, кто испытывает проблемы в связи с задержками получения жилья примерно 12-13 тысяч.