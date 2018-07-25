Сингапур и Гонконг вводят новые налоги на недвижимость

В июле 2018 года Сингапур уже повысил гербовый сбор — граждане вынуждены платить за дополнительную собственность. Налог на второй объект вырос с 7% до 12%, в то время как платить за третий и последующие теперь придётся не 10%, а 15%. Для иностранцев и юридических лиц налоги повысились до 20% и 25% соответственно по сравнению с 15% ранее, сообщает Nikkei Asian Review.

Кроме того, правительство ужесточило лимиты на жилищные кредиты. Ипотека на срок менее 30 лет теперь может покрывать до 75% стоимости первого дома по сравнению с 80% ранее.

Гонконг действует аналогично, чтобы охладить перегретый рынок. В конце июня 2018 года правительство предложило ряд мер, включая налог на свободные помещения. Количество новых квартир, оставшихся незанятыми, подскочило примерно до 9 000, а налог, установленный в размере 200% от стоимости арендуемой единицы, как ожидается, выведет на рынок больше жилья и замедлит подорожание недвижимости.

Цены на недвижимость растут по всей Азии, но в Сингапуре и Гонконге наблюдаются всплески, которые опережают темпы экономического роста. К примеру, в Сингапуре собственность подорожала на 9,1% за год. В Гонконге цены на жилье росли 26 месяцев подряд. В июле этого года один из местных домов продали за $93 миллиона, что делает его одним из самых дорогих объектов в Азии. А парковочное место купили за рекордные $760 000.

Даже при введении реформ цены на жилье в Гонконге вырастут в этом году на 10 — 15%, прогнозирует Jones Lang LaSalle.