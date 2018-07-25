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Минстрой: в 17 регионах России нет обманутых дольщиков
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Минстрой: в 17 регионах России нет обманутых дольщиков 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. Семнадцать регионов России не имеют обманутых дольщиков, сообщил журналистам в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
"То, что касается регионов, которые не имеют сегодня обманутых дольщиков, их 17. Их опыт, конечно, будет использоваться", — отметил Якушев.
Он добавил, что в каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли.
В дальнейшем опыт тех регионов, которые решили эту проблему, будет тиражироваться, заверил министр.
Как ранее сообщал Якушев, по данным региональных реестров, на 1 апреля в 69 субъектах России насчитывалось почти 34 тысячи пострадавших граждан в 842 проблемных объектах. По оценке Генпрокуратуры, всего на конец первого квартала в России насчитывалось до 40 тысяч обманутых дольщиков.
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