Минстрой: в 17 регионах России нет обманутых дольщиков

"То, что касается регионов, которые не имеют сегодня обманутых дольщиков, их 17. Их опыт, конечно, будет использоваться", — отметил Якушев.

Он добавил, что в каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли.

В дальнейшем опыт тех регионов, которые решили эту проблему, будет тиражироваться, заверил министр.