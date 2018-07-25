Москомстройинвест предложил Минстрою РФ разработать единую систему контроля деятельности застройщиков

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) обратился к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением разработать единую систему контроля деятельности застройщиков, которую могли бы использовать все регионы в новых условиях в сфере долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Изменения в законе о долевом строительстве ввели такой документ как сводная накопительная ведомость. И здесь возникает вопрос, каким образом регион будет контролировать и финансовую составляющую деятельности застройщика, и бюджет компании. Получается, мы должны стать аудиторами самих застройщиков. Это очень сложно, мы вышли с инициативой вместе с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, совместно с Минстроем сделать методику контроля, которую можно распространить и на регионы», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

По его словам, на данный момент существуют сложности с оперативным контролем финансово-хозяйственной деятельности застройщика. «Мы контролируем двумя способами: с помощью анализа ежеквартальной отчетности, а также применяя три символических норматива при проверках застройщиков. Вот по этим нормативам нельзя определить состояние финансово-хозяйственной деятельности застройщика. Мы очень просим пересмотреть эти нормативы, выработать единую методику расчета таких нормативов», — отметил представитель комитета.

Как объяснил К. Тимофеев, зачастую застройщик для подтверждения необходимого объема собственных средств предоставляет поручительство другого застройщика (учредителя).

«У нас нет всероссийской базы поручительств. Мы понимаем, что застройщики друг за друга поручаются в разных регионах, но по балансам они эти поручительства не отражают. И в итоге мы не знаем, сколько таких поручительств выдано», — сказал он, добавив, что создание всероссийской базы поручительств стало бы большим подспорьем в работе контролирующих органов.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Москве с привлечением средств граждан строятся 519 объектов. «Из них гражданская ответственность застройщика застрахована в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства по 84 объектам. Еще 351 объект застрахован в страховых компаниях. Строительство оставшихся 84 объектов началось с введения обязательного страхования ответственности застройщика (соответствующие поправки вступили в силу с 1 января 2014 г.)», — заключили в комитете.