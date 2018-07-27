Москомстройинвест направил 242 напоминания застройщикам об открытии счета по каждому объекту до сентября

Комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) направил 242 напоминания застройщикам о необходимости открытия расчетного счета по каждому объекту до сентября 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Москомстройинвест направил 242 предостережения застройщикам, которые работают с привлечением денежных средств населения, о том, что до 1 сентября 2018 г. им необходимо открыть расчетный счет в уполномоченном банке для каждого строящегося объекта», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

Председатель Москомстройинвеста напомнил, что указанная обязанность установлена поправками в федеральный закон о долевом строительстве (№214-ФЗ), которые вступили в силу с 1 июля 2018 г.

«Данное требование касается всех застройщиков вне зависимости от даты получения разрешения на строительство. Если у застройщика несколько разрешений на строительство, то он обязан открыть расчетные счета в отношении каждого из них. Реквизиты счета должны быть указаны в проектной декларации застройщика», — подчеркнул К. Тимофеев.

Он пояснил, что под уполномоченным банком понимается банк, созданный в соответствии с законодательством и включенный Банком России в перечень банков, соответствующих критериям, установленным правительством РФ . В случае невыполнения данного требования, комитет сообщит в управление Росреестра по Москве о том, что у застройщика отсутствует право привлекать денежные средства населения.

«Соответствующими уведомлениями мы еще раз напоминаем застройщикам об обязанности открытия расчетного счета и предостерегаем от нарушения обязательных требований законодательства», — добавил К. Тимофеев.