На Юго-Западе столицы во время пожара погиб мужчина

24 июля в 14.32 в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на Тарусской улице (Ясенево).

Прибывшие на место пожарные увидели в окне пятого этажа клубы черного дыма. Огнеборцы поднялись на 5 этаж, вскрыли дверь горящей квартиры, где обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. В квартире на площади 4 кв. метра горели личные вещи.

Потерпевший был передан приехавшим по вызову врачам скорой помощи. Мужчина позднее скончался.

Проверку по факту пожара проводит Управление по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.