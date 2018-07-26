ФНС: автомобиль есть у каждого третьего совершеннолетнего россиянина

На начало 2017 года в России на физических лиц зарегистрировано 38 млн легковых машин, в среднем один автомобиль есть у каждого третьего совершеннолетнего гражданина. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Половина этого автопарка (19 млн) — это машины до 100 лошадиных сил, причём в последние четыре года их количество сократилось на 2 млн Меняя транспорт, россияне всё чаще отдают предпочтение автомобилям из следующей группы мощности от 100 до 150 лошадиных сил: за последние четыре года их доля выросла с 30% до 40%, то есть более чем на 2 млн единиц — до 14 млн машин.

На данный момент зарегистрировано 5,1 млн автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил, их доля в общем количестве составляет всего 13%. На физических лиц также зарегистрировано более двух тысяч яхт и других парусно-моторных судов, из них только 100, или 5%, относятся к классу «люкс» — с мощностью свыше 100 лошадиных сил.