Ещё
Фискалы нашли основных плательщиков транспортного налога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фискалы нашли основных плательщиков транспортного налога 

Время бухгалтера 1 час назад
По данным ФНС РФ, чуть меньше половины легкового автопарка страны составляют автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. Еще сорок процентов приходится на авто, мощность двигателя которых колеблется в промежутке от сотни до полутора сотен «лошадей». Однако несмотря на количественный перевес, почти 90 процентов автомобилей, зарегистрированных на физлиц, обеспечивают только 45 процентов от общей суммы налога. А основные поступления средств в бюджеты регионов приходятся на владельцев машин, двигатели которых мощнее 150 л.с. то есть оставшихся 13 процентов автопарка страны.
Подобное распределение объясняется тем, что шкала транспортного налога выстроена по прогрессивной схеме и зависит от мощности, стоимости и длительности использования машины.
Похожую картину налоговики зафиксировали и в отношении других транспортных средств. К примеру, из более чем 2 тысяч зарегистрированных на физлиц судов только 5 процентов относятся к классу «люкс», но те же 5 процентов приносят в казну три четверти транспортного налога, взимаемого с яхт.
Время бухгалтера: последние новости
Парфюмеры заплатят за спирт До июля следующего года кассы по расчетам по займам можно не применять ФНС: как исправить ошибку в налоговом уведомлении
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом241
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина266
Крымский мост начал отделяться от Крыма101
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны188
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение