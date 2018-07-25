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Вчера из-за припаркованных машин, пожарные не успели спасти мужчину из горящей квартиры
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Вчера из-за припаркованных машин, пожарные не успели спасти мужчину из горящей квартиры 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Рискуя жизнью, пожарные караула 56 пожарно-спасательного подразделения по маршевой лестнице эвакуировали и передали прибывшему наряду скорой помощи мужчину, который, к сожалению, позднее скончался.
Информация о возгорании в одном из жилых домов района Ясенево Юго-Западного административного округа, поступила в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве 24 июля 2018 года, в 14 часов 32 минуты. Караул 56 пожарно-спасательного подразделения незамедлительно прибыл по адресу: улица Тарусская, дом 8, подъезд 4. Из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, шёл черный дым.
Дверь в горящую квартиру была закрыта, в квартире происходило открытое горение. В ходе проведения разведки установлено, что в одной из комнат, трехкомнатной квартиры горели личные вещи и мебель на площади 4 кв. метра.
За 2 недели, это уже второй погибший на пожаре человек. Возле дома не удалось установить подъемный механизм, из-за припаркованного личного автотранспорта. Сотрудники Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по напоминают о том, что специальные площадки, у ваших домов, должны быть свободны для установки и работы спецтехники пожарно-спасательных подразделений. Паркуя свой автотранспорт, помните о том, что Ваша машина может помешать спасти чью-то жизнь.
В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 3 отделения и 9 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.
Проверку по факту пожара проводит Управление по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве. Предполагаемая причина пожара устанавливается.
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