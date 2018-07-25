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Ступин о новом тарифе на вывоз и утилизацию ТКО: Не ожидаем кардинального роста
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Ступин о новом тарифе на вывоз и утилизацию ТКО: Не ожидаем кардинального роста 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области будет выработан новый тариф на вывоз и утилизацию отходов. Сейчас, по приблизительным оценкам, он должен составлять от 2,5 до трёх рублей с квадратного метра жилья. В новой системе плата будет начисляться не из расчёта площади квартиры, а исходя из числа зарегистрированных жителей. При этом сбором, вывозом и транспортировкой отходов будет заниматься специальная структура так называемый «региональный оператор». Новые тарифы начнут работать с 1 января 2019 года.
Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области:
— Принцип новой системы обращения с отходами в том, что платится с одного человека. Получается, что там, где людей больше живёт, зарегистрировано в одной квартире, то для них общая стоимость услуги увеличится. Мы не ожидаем такого кардинального роста тарифа единственное, что он будет перераспределён с квадратных метров на количество людей, которое живёт на конкретной площади.
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