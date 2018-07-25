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Хуснуллин призвал «поставить точку» в строительстве апартаментов
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Хуснуллин призвал «поставить точку» в строительстве апартаментов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин призвал решить проблему строительства апартаментов.
"Мне кажется, надо поставить точку в апартаментах. Для Москвы это очень значимая проблема, учитывая, что у нас ввод апартаментов — 20-30% (от общего объема ввода жилья — ред.)", — сказал он в среду в ходе Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».
Как сообщал ранее руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, несмотря на то, что апартаменты продаются с использованием договоров долевого участия, в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. В частности, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги ЖКХ и коммунальных проблем в таких домах не попадают под контроль Госжилинспекции.
Ежегодно в Москве сдается 300-400 тыс. кв. м. жилья в статусе апартаментов, уточнил в среду заммэра. Соответствующие решения являются приоритетом для законотворческой работы в осеннюю сессию Госдумы наряду с другими проблемами долевого строительства. Среди них — страхование договоров долевого участия и ускоренный механизм работы проблемного застройщика. «Страхование — мы понимаем, что это деньги безвозвратные. Это нужно в осеннюю сессию нам как-то довести до логического завершения», — заключил Хуснуллин.
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