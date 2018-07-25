Хуснуллин призвал «поставить точку» в строительстве апартаментов

"Мне кажется, надо поставить точку в апартаментах. Для Москвы это очень значимая проблема, учитывая, что у нас ввод апартаментов — 20-30% (от общего объема ввода жилья — ред.)", — сказал он в среду в ходе Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

Как сообщал ранее руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев , несмотря на то, что апартаменты продаются с использованием договоров долевого участия, в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. В частности, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги ЖКХ и коммунальных проблем в таких домах не попадают под контроль Госжилинспекции.