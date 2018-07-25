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В России появится механизм реабилитации банкротящихся застройщиков
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В России появится механизм реабилитации банкротящихся застройщиков 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. В России появится механизм реабилитации банкротящихся застройщиков, сообщил на совещании в Минстрое глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
"На осень идет серьезная реформа, связанная с банкротством. Вводится новый механизм — это механизм реабилитации. Если все эти годы целью банкротного законодательства было закончить как можно скорее жизнь компании, то сейчас есть задача увеличить количество оздоравливающихся компаний", — сказал он.
В частности, необходимы поправки, учитывающие особенности процедур банкротства и оздоровления для застройщиков, добавил Николаев.
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