В России появится механизм реабилитации банкротящихся застройщиков

"На осень идет серьезная реформа, связанная с банкротством. Вводится новый механизм — это механизм реабилитации. Если все эти годы целью банкротного законодательства было закончить как можно скорее жизнь компании, то сейчас есть задача увеличить количество оздоравливающихся компаний", — сказал он.

В частности, необходимы поправки, учитывающие особенности процедур банкротства и оздоровления для застройщиков, добавил Николаев.