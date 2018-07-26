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Севастополь возглавил рейтинг городов для путешествия на день ВМФ
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Севастополь возглавил рейтинг городов для путешествия на день ВМФ 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Севастополь стал первым в ТОП-5 городов России, куда хотят попасть на День Военно-морского флота. Феодосия и Керчь — заняли 3-е и 5-е место соответственно — информирует российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Помимо крымских городов в рейтинг вошли Санкт-Петербург (второе место) и Анапа (четвертая позиция).
Анализ проведен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 27 по 30 июля 2018 года. По данным ресурса, туристы потратят на проживание в этих городах от 2,1 до 2,8 тыс. руб сутки.
При этом наиболее дешевый отдых — в Керчи. Средние траты семьи в Севастополе составят 2,4 тыс. руб в сутки, где туристы рассчитывают отдохнуть до 9 ночей, в Феодосии — 2,2 тыс. руб (в среднем при десяти забронированных ночах), в Анапе — 2,3 тыс. руб и в Керчи — в 2,1 тыс. руб (при семи забронированных ночах).
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