Севастополь возглавил рейтинг городов для путешествия на день ВМФ

Севастополь стал первым в ТОП-5 городов России , куда хотят попасть на День Военно-морского флота. Феодосия и Керчь — заняли 3-е и 5-е место соответственно — информирует российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Помимо крымских городов в рейтинг вошли Санкт-Петербург (второе место) и Анапа (четвертая позиция).

Анализ проведен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 27 по 30 июля 2018 года. По данным ресурса, туристы потратят на проживание в этих городах от 2,1 до 2,8 тыс. руб сутки.