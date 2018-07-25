Ещё
Севастополь лидирует среди городов России для путешествий на День ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Севастополь лидирует среди городов России для путешествий на День ВМФ 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Севастополь возглавил ТОП-5 городов России для путешествий на День Военно-морского флота, еще два крымских города — Феодосия и Керчь — заняли 3-е и 5-е место соответственно. Об этом со ссылкой на данные составленного рейтинга сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Анализ проведен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 27 по 30 июля 2018 года. В рейтинг, помимо крымских городов, вошли Санкт-Петербург (второе место) и Анапа (четвертое место).
По данным ресурса, туристы потратят на проживание в этих городах от 2,1 до 2,8 тыс. руб сутки. При этом наиболее дешевый отдых — в Керчи. В частности, средние траты семьи в Севастополе составят 2,4 тыс. руб в сутки, люди рассчитывают отдохнуть в городе-герое до 9 ночей, в Санкт-Петербурге отдых в сутки обойдется 2,8 тыс. руб (при 5 в среднем забронированных ночах), в Феодосии — в 2,2 тыс. руб (при 10 в среднем забронированных ночах), в Анапе — в 2,3 тыс. руб (при 11 в среднем забронированных ночах) и в Керчи — в 2,1 тыс. руб (при 7 в среднем забронированных ночах).
Артиллерийский салют и новейшие корабли: как в Севастополе отметят День ВМФ >>
29 июля 2018 года в День Военно-морского флота РФ в городах-героях и городах воинской славы пройдут парады военных кораблей, состоятся праздничные концерты и салюты.
РИА Новости Крым: последние новости
Строители уложили на ж/д части Крымского моста первые рельсы Шесть кораблей НАТО зашли в порт Одессы - ВМСУ Ученые ищут альтернативный вход в пещеру, найденную на стройке "Тавриды"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом241
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина266
Крымский мост начал отделяться от Крыма101
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны188
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение