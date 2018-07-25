Севастополь лидирует среди городов России для путешествий на День ВМФ

Анализ проведен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 27 по 30 июля 2018 года. В рейтинг, помимо крымских городов, вошли Санкт-Петербург (второе место) и Анапа (четвертое место).

По данным ресурса, туристы потратят на проживание в этих городах от 2,1 до 2,8 тыс. руб сутки. При этом наиболее дешевый отдых — в Керчи. В частности, средние траты семьи в Севастополе составят 2,4 тыс. руб в сутки, люди рассчитывают отдохнуть в городе-герое до 9 ночей, в Санкт-Петербурге отдых в сутки обойдется 2,8 тыс. руб (при 5 в среднем забронированных ночах), в Феодосии — в 2,2 тыс. руб (при 10 в среднем забронированных ночах), в Анапе — в 2,3 тыс. руб (при 11 в среднем забронированных ночах) и в Керчи — в 2,1 тыс. руб (при 7 в среднем забронированных ночах).

Артиллерийский салют и новейшие корабли: как в Севастополе отметят День ВМФ >>

29 июля 2018 года в День Военно-морского флота РФ в городах-героях и городах воинской славы пройдут парады военных кораблей, состоятся праздничные концерты и салюты.