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Аукционы по продаже 12 объектов культурного наследия в Москве состоятся в конце августа — начале сентября
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Аукционы по продаже 12 объектов культурного наследия в Москве состоятся в конце августа — начале сентября 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Департамент городского имущества Москвы объявил для представителей бизнеса аукционы по продаже 12 объектов культурного наследия. Торги пройдут в конце августа — начале сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
«Департамент городского имущества Москвы передал в департамент по конкурентной политике для выставления на торги по продаже 12 комплектов лотовой документации по объектам недвижимости, расположенным в объектах культурного наследия. Из них 11 нежилых помещений находятся в выявленных объектах культурного наследия и будут проданы на аукционе, одно помещение, расположенное в здании объекта культурного наследия регионального значения, предназначено для продажи на конкурсе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство помещений является подвальными, либо расположено на первых этажах зданий.
По всем лотам в настоящее время ведется заявочная кампания.
«Победителям торгов необходимо выполнить условия договора купли-продажи и провести работы по сохранению и охране объектов культурного наследия. После приобретения помещений покупатели смогут самостоятельно определить способы их использования с учетом норм действующего законодательства», — приводятся в сообщении слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
Он добавил, что в ближайшее время планируется передать для выставления на торги по продаже еще пять объектов культурного наследия, расположенных в Центральном административном округе Москвы.
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